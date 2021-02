Mette Frederiksen: Effekten af skoleåbning afgør næste skridt i genåbning

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen »afviser ikke nogen idéer på forhånd«, når det handler om de næste skridt i genåbningen af samfundet.

Men før næste skridt kan tages, skal myndighederne vide, hvilke effekt det har haft på smittespredningen, at de mindste elever er kommet tilbage i skole. Det skriver statsministeren lørdag på Facebook.

»Om kun to uger er vinteren slut. For hver eneste dag, der går, bliver stadig flere danskere vaccinerede. Og vi er nu på vej ind i et forår, hvor vi løbende og gradvist – men forsigtigt – kan udfase stadig flere restriktioner«, skriver Mette Frederiksen.

»Lige nu arbejder myndighederne og eksperterne på højtryk for at beregne forskellige scenarier«.

»Regeringen afviser ikke nogen idéer på forhånd. Det kan være regionale og lokale genåbninger og øget anvendelse af test. Alt det drøftes også med Folketingets partier«.

»Samtidig er det dog for tidligt at vurdere, hvad åbningen af 0. – 4.-klasse har betydet. Det er vi nødt til at være mere sikre på, før vi kan gå videre«.

Statsministeren noterer videre, at hvis det ikke var for den britiske mutation, kunne en stor del af samfundet, der i dag er omfattet af restriktioner, være åbnet op igen.

Det er ikke specificeret i opslaget, hvilke dele af samfundet statsministeren har i tankerne.

ritzau