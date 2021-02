Brostrøm & Co. drømte om ledende rolle i pandemiberedskab – men blev hældt af brættet af regeringen

Sundhedsstyrelsen ønskede at spille en meget større rolle i håndteringen af fremtidige epidemier, end regeringen har besluttet i sit forslag til en ny epidemilov. Det fremgår af hidtil ukendte høringssvar, som regeringen har offentliggjort, kort før at den ny epidemilov forventes at blive vedtaget i Folketinget på tirsdag.

Svarene rummer Sundhedsstyrelsens oprindelige bud fra 1. juli og 30. september 2020 på, hvordan epidemilovforslaget kunne skrues sammen. Heraf fremgår det, at styrelsen så sig selv spille den ledende rolle i det kommende pandemiberedskab.

Sundhedsstyrelsen foreslog således at oprette »en national rådgivende epidemikommission, som Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariat for«. Kommissionen skulle være underlagt styrelsen i et udvalg, lød det i et svar 30. september:

»Det bør dog understreges, at udvalget ikke tillægges selvstændige myndighedsbeføjelser, men at udvalget udøver sin rådgivning via Sundhedsstyrelsen«.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er blevet underkendt i regeringens epidemilovforslag. Her er det sundhedsministeren, som udpeger formanden for Epidemikommissionen, der bliver det centrale rådgivningsorgan for fremtidige regeringer og Folketinget i sundhedskriser. Og i stedet for at lede kommissionen, er Sundhedsstyrelsen reduceret til ét af 11 menige medlemmer. Kommissionen rådgiver direkte ministeren og Folketinget – uden om Sundhedsstyrelsen.