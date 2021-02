Regeringen til borgmestre: Test skal spille afgørende rolle i genåbning af grundskoler

Danmark står over en forsigtig genåbning, hvor regeringen endnu ikke har lagt sig fast på omfanget. Men det står klart, at brugen af test skal skrues gevaldigt op.

Et finmasket net med flere teststeder landet over skal sørge for, at der er nogenlunde kontrol med smittespredningen, lyder det fra regeringen på et virtuelt møde med landets borgmestre. Det erfarer Politiken fra flere kilder.

Ikke mindst retter opmærksomheden sig mod grundskolen.

I øjeblikket har kun de mindste elever fået lov at komme tilbage i skole. Det vil sige 0. til 5. klasse. Derfor venter alle spændt på, hvorvidt de ældste elever også kan få lov at vende tilbage til klasselokalerne.