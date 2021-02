Regeringen til borgmestre: Vi vil gerne åbne yderligere i grundskolen – men så skal I teste eleverne

Danmark står over en forsigtig genåbning, hvor regeringen endnu ikke har lagt sig fast på omfanget. Men fokus er på grundskolen, hvor brugen af test skal skrues gevaldigt op.

På et virtuelt møde med landets borgmestre har justitsminister Nick Hækkerup (S) gjort det klart, at kommunerne fremover skal være i stand til at teste eleverne i grundskolen. Det skal føre til et finmasket net, der hurtigt opfanger ny smittespredning.

Derfor kommunerne fået besked om, at de skal gå i gang med at uddanne de folk, der skal stå for at pode eleverne. I Albertslund har man allerede uddannet en lille håndfuld og vil gå i gang med uddanne endnu flere, siger borgmester Steen Christensen (S).

»Vi skal kunne levere i det øjeblik, at man træffer beslutning om en genåbning. I vores kommune forventer jeg, at vi vil teste ude på de enkelte skoler. Men det kan være, at vi supplerer med testkapacitet andre steder i kommunen«, siger han.

Hvornår kan I være klar?