Hækkerup: Foreløbig skal kun de ældste elever testes

Det er en »kæmpe opgave«, der venter myndighederne, når brugen af test over de kommende uger skal skrues markant op for at bekæmpe smitten med covid-19.

Sådan lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) efter et møde med landets borgmestre, der kommer til at spille en nøglerolle.

For det første er det planen, at der skal være langt flere faste steder, hvor det er muligt for alle borgere at få taget en kviktest. I dag findes rundt regnet 50 steder, siger Nick Hækkerup, der anslår, at man skal op på »flere hundrede« af slagsen. Her skal kommunerne hjælpe med at finde den bedste placering.

»De skal ligge så tæt, at det er let at komme dertil«, siger Nick Hækkerup, der forklarer, at det har vist sig »logistisk besværligt« med de mobile teststeder.

For det andet er det planen, at kommunerne skal sørge for, at grundskolerne skal være i stand til at teste eleverne, hvis man åbner yderligere op. I øjeblikket er det kun de mindste elever, der er tilbage i skolen, men det er forhåbningen, at man snart kan lade de større elever vende retur.