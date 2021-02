Vi blev smidt ud: De borgerlige er ude af forhandlinger om genåbning efter »en ren skueproces«

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige er tirsdag aften efter egen opfattelse blevet smidt ud af forhandlingerne om en delvis genåbning af Danmark.

Det oplyser flere partiledere i oppositionen, efter forhandlinger med justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag aften.

Ifølge Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen fik partierne besked på, at regeringen ikke ønsker at lempe corona-restriktionerne yderligere end en ekspertgruppe mandag anbefalede.

Da oppositionspartierne ønskede yderligere lempelser, blev de ifølge Jakob Ellemann-Jensen bedt om at forlade forhandlinger.

Thulesen Dahl: Det er en ren skueproces

Også Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, har bekræftet, at hans parti er ude af forhandlingerne.

Dansk Folkepartis partiformand, Kristian Thulesen Dahl, betegner tirsdagens forhandlinger som ’en ren skueproces’

»Det er en magtdemonstration fra regeringens side«, siger han.

Mandag aften kom den såkaldte Indsatsgruppe, der er består af sundhedsmyndigheder og eksterne eksperter, med deres indstilling til, hvordan en lempelse af coronarestriktionerne kunne se fra 1. marts.

Det lød blandt andet på, at udvalgsbutikker, der ikke lå i storcentre og er på under 5000 kvadratmeter, kan åbne. Lige så kan udendørs kultur igen åbne op, og forsamlingsforbuddet for udendørs idræt hæves fra 5 til 20.

I Nord- og Vestjylland elever i grundskoler, på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser komme tilbage halvdelen af tiden.

For Bornholm indstillede eksperterne til en endnu bredere genåbning af eksempelvis liberale erhverv såsom frisører såfremt kunder kan fremvise bevis på en vaccine eller en negative coronatest.

Samtidig indstiller gruppen til, at en række uddannelsesinstitutioner kan genåbne under forudsætning af hyppige test.

Det er ifølge oppositionspartierne den indstilling, som regeringen agter at følge til punkt og prikke.

Flere oppositionspartier udtrykte før forhandlingerne ønske om, at blandt andet høj- og efterskoler kunne genåbnes i hele landet under forudsætning af, at de blev en slag boble.

Ritzau