Regeringen og støttepartier er enige om genåbning: Her er de vigtigste elementer

Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er enige om en genåbning af samfundet.

»Vi er gået præcis så langt, som eksperterne vurderer, vi kan tillade os«, siger justitsminister Nick Hækkerup på et pressemøde.

»Det betyder, at der kan åbnes for en stor del af detailhandlen, for det udendørs kulturliv og for udendørs idræts- og fritidsinteresser med et forsamlingsloft på 25 personer«, siger Hækkerup.

Sammen med sundhedsminister Magnus Heunicke og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, lagde han hovedelementerne i genåbningen frem:

Udvalgsvarebutikker op til 5.000 kvadratmeter (dog undtaget i storcentre) kan genåbnes med skærpede afstandskrav fra 1. marts. Større butikker kan også åbne for begrænset antal kunder.

Afgangselever i grundskoler og på ungdomsuddannelser i Vest- og Nordjylland vender tilbage mandag. Efterskoler åbner i samme område. På Bornholm åbner alle klassetrin i grundskolen fra mandag.

Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter hæves fra 5 til 25 personer.

Udendørs kulturinstitutioner åbner med et krav om negativ coronatest, som højst må være 72 timer gammel.

Særligt for Vest- og Nordjylland:

Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen.

Flertallet er enige om, at personale og elever i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange ugentligt, mens der på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser stilles krav om to ugentlige test.

Særligt for Bornholm:

Der er enighed om, at grundskolerne sikres et lokalt forankret testtilbud til personale og elever over 12 år med kraftig anbefaling om gennemførsel af to ugentlige tests.

Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv., genåbnes med krav om test to gange ugentligt

Liberale serviceerhverv som frisører og tatovører og køreskoler genåbnes med krav om mundbind og dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Forsamlingsforbuddet hæves generelt fra 5 til 10 personer.

Alle dele af genåbningen træder i kraft den 1. marts. Se hele aftalen her.

Baseret på sundhedsmyndighedernes vurdering

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke baserer genåbningen »sig på indstillingen fra sundhedsmyndighederne og de uafhængige eksperter«.

Han fortæller, at hvis der er rum til mere, vil man åbne mere op.

På pressemødet forklares yderligere, at der skal regnes på tallene for højskoler og efterskoler. Og hvis smitteudviklingen tillader det, gøres der klar til at åbne op for grundskolen og afgangselever i andre regioner fra 15. marts.

Støttepartier kommenterer

Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen er især tilfreds med, at flere børn og unge nu kan få en normal hverdag

»Jeg er glad for, at vi nu kan sende flere elever tilbage i skole og åbne mere for udendørs kultur og idræt. Det er vigtigt for trivslen, og vi er glade for, at der nu fremadrettet ses på, hvordan vi på en forsvarlig måde giver en mere normal hverdag til flere børn og unge«, skriver hun på Twitter.

»Vi ville gerne åbne mere, men vi bliver nødt til at tage hensyn til, at smitten ikke blusser voldsomt op og risikoen for at sundhedsvæsenet bliver overbelastet, så vi bliver nødt til at lukke hårdt ned igen«, fortsætter hun.





Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, skriver på Twitter, at hvis smitten fortsat er lav, vil højskoler og efterskoler formentligt kunne åbne allerede midt i marts.

»Dagens aftale giver håb til de mest sårbare børn, der virkelig har lidt under nedlukningen. Og så begynder vi så småt at give rum til at efterskoler/højskoler kan åbne i områder med meget lav smitte«, skriver Pia Olsen Dyhr på Twitter (SF) og lægger vægt på, at der fortsat er behov for at træde varsomt i genåbningen.





De nuværende coronarestriktioner udløber i denne uge, så lempelserne vil gælde fra 1. marts.

Regeringens aftale med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten kom i stand, efter at de blå partier faldt fra tirsdag aften efter mange timers drøftelser. Og Alternativet trak sig fra forhandlingerne onsdag formiddag.

»Alternativet har netop forladt forhandlingerne om genåbning af Danmark. Det har været seriøse forhandlinger, men Alternativets prioriteter har ikke kunnet efterkommes tydeligt nok«, skrev Alternativets eneste folketingsmedlem, Torsten Gejl, på Twitter kort før indkaldelsen til pressemødet.













Ritzau/Politiken