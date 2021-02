Kristian Madsen: Alle taber på det politiske sammenbrud

Oven i nye mutationer, genåbningens genvordigheder og den grasserende coronatræthed hos skoleelever med hovedet i skærmen og frisører på randen af kassekredittens maksimum truer en ny fare nu med at hæve kontakttallet: den politiske kløft mellem regering og opposition.

Blå blok forlod sent tirsdag aften i samlet flok forhandlingerne om den gryende genåbning af Danmark, som statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede onsdag.

De fem partier til højre i salen samt Alternativet mener, at genåbningstempoet er for langsomt og dens indre logik for ulogisk. Dermed risikerer opbakningen til fortsatte restriktioner og afstandskrav at smuldre, fordi halvdelen af danskerne betragter dem som værende for vidtgående. Det er frygten både blandt eksperter og internt i regeringen.

Også dette nederlag er forældreløst, men reelt er det et nederlag for alle med betydelige risici for både regering, opposition og befolkning. Onsdag skændtes politikerne fra rød og blå blok om ansvaret. Regeringen og nogle af dens støttepartier anklager de borgerlige for at fiske stemmer blandt hjemmeskoletrætte forældre og små erhvervsdrivende i en alvorlig situation. Oppositionen føler sig omvendt holdt for nar af regeringen, der beskyldes for at pakke kortene før forhandlingerne og tage alle point alene ved på forhånd at annoncere alle lempelser.

Der har gennem hele coronaforløbet været politisk spilfægteri, spin og strategiske manøvrer på begge sider. Men for første gang risikerer det nu at få reelle konsekvenser i form af vigende opbakning til strategien.