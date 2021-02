Kristian Madsen: Mette Frederiksen betaler på sin vis prisen for den politiske massakre, hun har udført

Oven i nye mutationer, genåbningens genvordigheder og den grasserende coronatræthed hos skoleelever med hovedet i skærmen og frisører på randen af kassekredittens maksimum truer en ny fare nu med at hæve kontakttallet: den politiske kløft mellem regering og opposition.

Blå blok forlod sent tirsdag aften i samlet flok forhandlingerne om den gryende genåbning af Danmark, som statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede onsdag.

De fem partier til højre i salen samt Alternativet mener, at genåbningstempoet er for langsomt og dens indre logik for ulogisk. Dermed risikerer opbakningen til fortsatte restriktioner og afstandskrav at smuldre, fordi halvdelen af danskerne betragter dem som værende for vidtgående. Det er frygten både blandt eksperter og internt i regeringen.