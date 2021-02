Slut efter et halvt århundrede i dansk politik: Bertel Haarder genopstiller ikke

Venstres Bertel Haarder, der kom i Folketinget første gang i 1975 og har haft utallige ministerposter, genopstiller ikke til næste valg, siger han til Altinget.

Bertel Haarder blev første gang minister under Poul Schlüters (K) regering i 1982 og har været et fremtrædende medlem af partiet siden da.

»Jeg synes ærlig talt, at jeg har aftjent min værnepligt. Men jeg har tænkt mig at køre for fuld kraft, så længe jeg er i Folketinget, blandt andet som formand for Udenrigsudvalget.

»Dertil kommer, at jeg er præsident for Nordisk Råd, formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse, og medlem af Det Nordiske Grænsehindringsråd. Så der vil være nok at rive i, siger Bertel Haarder til Altinget.

Opdateres...

ritzau