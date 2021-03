Radikale Venstre deler Frankrigs kritik af Mette Frederiksens rejse

Den radikale udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister, Martin Lidegaard, erklærer sig nu enig med Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, der forholder sig kritisk til det danske samarbejde med Østrig og Israel om vacciner.

»Jeg er sådan set enig med den franske minister. Jeg synes også, det er naturligt, at Danmark sætter alt ind på at sikre, at der er vacciner nok til alle på europæisk plan. Både fordi jeg tror, det er den hurtigste vej til bedre vacciner, men også fordi hvis vi skal lykkes med at åbne samfundet fuldstændigt, så er det jo faktisk også alle vores nabolande og de lande, vi plejer at rejse mest til, som hurtigst muligt skal have vacciner. Derfor giver det også rigtig god mening at satse på europæiske partnere«, siger Martin Lidegaard og tilføjer:

»Danmark skal ikke indrette sig efter, hvad en fransk udenrigsminister synes. Nu synes jeg bare tilfældigvis det samme«.

Det var på et pressemøde i Paris onsdag, at udenrigsminister Jean-Yves Le Drian blev spurgt, om »alliancen mellem Danmark, Østrig og Israel vedrørende en anden-generations vaccine er acceptabel for Frankrig«.

Svaret fra ministeren lød: