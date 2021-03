Selv om sundhedsvæsnet mangler hænder: Udenlandske læger nægtes ophold i Danmark på grund af corona

Samtidig med at Danmark befinder sig i en sundhedskrise og akut mangler læger, har myndighederne givet 145 afslag på opholdstilladelse til udenlandske læger, tandlæger og sygeplejersker samt deres medfølgende familier. Afslagene er givet for at mindske indrejse i Danmark og undgå udenlandske coronamutationer. Men sundhedsvæsnet har brug for al den hjælp, det kan få, siger Lægevidenskabelige Selskaber.

»Coronakrisen har netop illustreret behovet for ’alle mand på dæk’. Og behovet for læger bliver på ingen måde mindre, når behandlingspuklerne på hospitalerne skal afvikles, samtidig med at vi nok kommer til at leve med løbende udbrud af corona i fremtiden«, siger Susanne Axelssen, der er formand for Lægevidenskabelige Selskaber, som repræsenterer godt 25.000 læger og sundhedsprofessionelle.

Hun forstår godt, at myndighederne ønsker at mindske indrejsen, men gør opmærksom på, at danske læger og sundhedspersonale har taget de nødvendige forholdsregler for at undgå smitte.