Kristian Jensen får topjob og bliver diplomat for Danmark

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer i morgen, tirsdag, Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen som ny diplomat for Danmark.

Kristian Jensen bliver ifølge Politikens oplysninger udpeget som en form for særlig udsending i udenrigstjenesten, hvor han får til opgave at sikre Danmark en plads i FN’s Sikkerhedsråd.

Jensen ventes at tiltræde sit nye job til sommer, hvor han med udgangspunkt i København skal stå i spidsen for en kommende kampagne, der gerne skulle munde ud i at få Danmark valgt til FN’s Sikkerhedsråd i en toårig periode, der dækker 2025 og 2026.

Kommende opgaver for Kristian Jensen vil bl.a. bestå i at tale med andre landes FN-ambassadører og diplomatiske udsendinge for at stille Danmark bedst muligt i kapløbet om en plads i FN’s Sikkerhedsråd.

Foruden de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet - Kina, Frankrig, Rusland, Storbritannien og USA - sidder 10 andre lande som ikke-permanente medlemmer for en toårig periode.