»For lidt, for sent, for uambitiøst«: DF og V giver ikke meget for næste skridt i genåbningsplan

Regeringen og dens støttepartier har besluttet, at flere elever nu må tage fysisk i skole igen.

Ifølge Politikens oplysninger vil det derfor her til eftermiddag blive meldt ud, at elever fra efterskoler og højskoler fra på mandag får lov at tjekke ind igen. Og når det gælder folkeskolerne, kan de ellers hjemsendte elever i 5. - 8. klasse den næste tid se frem til én dag om ugen, hvor de må sidde side om side med klassekammeraterne – mestendels dog under åben himmel.

Men det er slet ikke nok, lyder det fra de blå partier.

»Det er for lidt. Det er for sent. Og det er for uambitiøst«, erklærer Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

»Det her skaber jo ikke en normal børnetilværelse«, mener ordføreren, hvis parti er fortalere for at åbne skolerne helt op igen for alle elever.