Overså beboerhus: Regeringen baserede tvangsindgreb i Vollsmose på forkerte tal

Da regeringen mandag hasteindkaldte Folketingets Epidemiudvalg for at opnå godkendelse til tvangstestning i Vollsmose, var ønsket baseret på ufuldstændige tal for, hvor mange der helt frivilligt havde ladet sig teste i Odense-bydelen.

Mindst 1.178 antigentests, som blev foretaget i Egeparkens beboerhus hen over weekenden 6.-7. marts, blev først medregnet i statens opgørelse onsdag. Årsagen er, at Styrelsen for Forsyningssikkerhed indtil da ikke vidste, at Egeparken ligger i Vollsmose. Det forklarer adm. direktør Brian Rosenberg fra Carelink, som står for antigentestindsatsen i Vollsmose:

»Det var i absolut sidste sekund, at vi fik mandet endnu et testcenter op, og vi fik ikke sagt klart til styrelsen, at de også skulle tælle den her lokation med under Vollsmose. Derfor manglede testene fra beboerhuset i styrelsens tal, som først blev rettet onsdag«.

De ’forsvundne’ tests udgør en væsentlig fejlkilde. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har forklaret, at regeringen netop baserede sit ønske om tvangstestning på, at for få borgere i Vollsmose har ladet sig frivilligt teste.