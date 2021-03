Ellemann appellerer til røde partier: »Hvis bare et enkelt af regeringens støttepartier tilslutter sig vores krav om, at vi skal have børnene tilbage nu, har vi et flertal for det«

Folketingets partier har haft et godt møde og skal mødes igen for at diskutere en langsigtet genåbningsplan frem til sommer og en plan for efteråret, siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter et møde fredag med Folketingets partiledere.

»Vi arbejder nu videre med en langsigtet genåbningsplan frem til sommer. Og allerede nu er vi enige om at igangsætte en plan for, hvad vi gør til efteråret«.

»For at være sikre på, at vi har beredskabet og værnemidlerne, hvis der skulle komme en ny runde covid-19, hvis der er mutationer«, siger hun.

»Vi er enige om at have et fikspunkt på vaccinationerne. Både vi og Venstre ser på personer over 50 år og personer i sårbare grupper«.

»Vi arbejder nu videre med, hvor det fikspunkt præcis skal placeres«, siger Mette Frederiksen.

Hun siger, at partierne skal arbejde videre med indførelsen af et coronapas, som skal gøre, at man hurtigere kan genåbne samfundet under coronakrisen.

Tilbage efter påske

Børn og unge er højt på dagsordenen, og partierne arbejder hen imod, at de kan vende tilbage til skoler og uddannelser efter påske, siger Mette Frederiksen.

»Jeg kommer ikke til at kunne sige, hvordan det præcis ser ud«.

»Men der er et meget stort ønske om, at børn og unge skal tilbage efter påske«, siger hun.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er meget lidt imponeret over regeringens indsats for at få børnene tilbage i skole. Venstre og partierne i blå blok vil have børnene tilbage med det samme.

»Vores børn lider altså under denne nedlukning. Og når nu alle partier taler om, hvor vigtige børnene er for dem, synes jeg, at vi skulle gøre noget ved det. Nu«, siger han.

Venstre-formanden kritiserer regeringens støttepartier for ganske vist at tale for at få børnene hurtigt tilbage, men ikke gøre meget ved det.

»Hvis bare et enkelt af regeringens støttepartier tilslutter sig vores krav om, at vi skal have børnene tilbage nu, har vi et flertal for det. Så hvis man mente det fra deres side, kom børnene tilbage fra på mandag. Men man mener det jo ikke. Man taler om det. Men man gør ikke noget ved det«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mette Frederiksen sagde tidligere i denne uge, at forhandlingerne med Folketingets partier afsluttes 23. marts. Herefter skal der efter planen præsenteres en genåbningsplan. Jakob Ellemann-Jensen erklærer sig klar til at forhandle i weekenden for at nå hurtigere frem til en aftale.

Statsministeren forventer, at Danmark sandsynligvis vil kunne undgå endnu en nedlukning af samfundet, også selv om der bliver åbnet mere op på den anden side af påske, vurderer Mette Frederiksen.

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at undgå det. Derfor skal vi åbne op klogt og ikke for forhastet«, siger statsministeren.

»Men det handler i lige så høj grad om at undgå, at vi kommer ind i en ny nedlukning, når vi går ind i efteråret. Derfor er vi allerede nu enige med partierne om, at vi skal have lagt en strategi, der går hele vejen ind i efteråret«.

ritzau