Kofod under pres før hastemøde: »Sagen er alvorlig, den er meget alvorlig«

Mørke skyer trækker sig sammen over udenrigsminister Jeppe Kofods (S) ministerkontor på Asiatisk Plads i København. Det er konklusionen efter en uge, hvor Ekstra Bladet har fremlagt nye, belastende oplysninger i sagen om de syv kvinder og 19 danske børn fanget i syriske flygtningelejre.

Regeringens støttepartier vil i dag på et lukket møde i Udenrigspolitisk Nævn kræve konkrete svar fra udenrigsminister Kofod. På mødet deltager også justitsminister Nick Hækkerup og forsvarsminister Trine Bramsen.

Dels vil Folketingets partier vide, om det er korrekt, når Ekstra Bladet beskriver, at Forsvarets Efterretningstjeneste så sent som i september advarede regeringen om, at danske børn er i fare for kidnapning af Islamisk Stat med henblik på terrortræning. Dels vil man vide, om udenrigsminister Jeppe Kofod var vidende om efterretningstjenestens risikovurdering.

»Regeringen har endnu ikke dementeret Ekstra Bladets oplysninger, så vi må formode, de er rigtige. Derfor står vi med to store spørgsmål: Hvorfor har regeringen ikke handlet på oplysningerne fra FE? Og hvorfor er Folketinget ikke blevet orienteret om dem?«, siger formand for udenrigspolitisk nævn og næstformand i Radikale Venstre Martin Lidegaard.

Sagen om de danske børn i Syrien kører på tredje år, men har de seneste uger udviklet sig til en af regeringens største hovedpiner. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Islamisk Stats angiveligt skulle have smuglet 30 børn ud af lejrene. I denne uge kunne avisen berette, at flere danske børn ifølge en rapport fra FE er i fare for at blive smuglet ud af Islamisk Stat med det formål at forvandle dem til fremtidens terrorister.