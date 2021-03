Sådan genåbner Danmark: Først børnene og de liberale erhverv, så storcentre og udendørs servering

Hvad får støttepartierne egentlig ud af at støtte regeringen? Det spørgsmål meldte sig, da SF, de radikale og Enhedslisten i denne uge krævede at få danske børne hjem fra fangelejre i Syrien. Og fik at vide, at de godt kunne glemme den ide. Hvorfor finder de sig den slags magtdemonstrationer fra Mette Frederiksen? Det svarer Kristian Madsen på.

Bagefter kan du høre om den længe ventede fight mellem de to stærkeste Instagram-politikere i Danmark. Vandt Vermund eller statsministeren kampen om den lille firkant?

Og til sidst ser vi tilbage på en politisk karriere, der hverken var lang eller lykkelig. Var det voksenmobning, da de drevne politikere tørrede gulvet med Thyra Frank, eller var hendes minister-tid et tegn på en syg politisk kultur?