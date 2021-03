Mindre indkøbscentre kan igen slå dørene op fra 13. april

Storcentre kan se frem til at åbne igen en uge efter påske.

Det siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på et pressemøde om en ny genåbningsaftale sent mandag aften.

»Det er godt, at vi får åbnet. Det er godt for børnene og for erhvervslivet.

»Danmark kigger nu ind i en åbning, hvor andre kigger ind i en nedlukning ude i Europa, siger Søren Pape Poulsen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) uddyber, at det er 'mindre indkøbscentre', som er inkluderet i genåbning fra omkring 13. april.

Det gælder indkøbscentre, stormagasiner og arkader, som har et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder.

De store indkøbscentre og stormagasiner må vente til 21. april for at genåbne. Det fremgår af aftalen.

Når de mindre centre får lov til at genåbne, bliver det med et areal- og mundbindskrav. Derudover kommer der til at være retningslinjer for afstand og hygiejne.

Der vil også fortsat blive set på, om der skal gælde særlige regler for kommuner med høj smitte. Det er op til Epidemikommissionen at vurdere, hvilke kommuner det i så fald vil gælde. Det er altså ikke skrevet ind i mandagens aftale.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes 13. april, forlænges til og med den 20. april.

Fra 21. april vil der - ud over de store indkøbscentre - blive åbnet for udendørsservering på restauranter og caféer samt museer, kunsthaller og biblioteker. Her vil et nyt coronapas blive taget i brug.

Også dele af den indendørs idræt vil kunne åbne fra denne dato.

Derfra regner partierne med, at yderligere genåbning sker med 14 dages intervaller i forskellige faser.

Undervejs vil det også løbende blive vurderet, om der kan ske yderligere åbning i den offentlige sektor, og det vil i så fald blive tilpasset.

Det samme gælder i den kollektive transport, hvor regeringen vil tilpasse restriktionerne, så de passer til den øvrige genåbning.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der er blevet enig om en langsigtet aftale om genåbning af Danmark. Kun Nye Borgerlige står uden for aftalen. De forlod forhandlingerne mandag eftermiddag.

ritzau