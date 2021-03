Hemmelige krisemøder hos Mette Frederiksen om børnene i Syrien

Den socialdemokratiske regering føler sig tilsyneladende så hårdt presset, at regeringstoppen har indkaldt sine tre støttepartier til krisemøder om de danske børn i de syriske fangelejre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har ifølge Politikens oplysninger indkaldt partilederne fra både Radikale Venstre, SF og Enhedslisten til krisemøder i løbet af tirsdagen.

Fra regeringens side deltager foruden statsministeren også finansminister Nicolai Wammen, forsvarsminister Trine Bramsen og justitsminister Nick Hækkerup. Politikens kilder vurderer, at det brede fremmøde af topministre signalerer, at regeringen i stigende grad føler sig presset i sagen om de danske børn i Syrien.

Vurderingen lyder ligeledes, at Mette Frederiksen konkret har indkaldt til krisemøderne i et forsøg på at redde udenrigsminister Jeppe Kofods politiske liv. Særligt de radikale har raslet alvorligt med sablen over for Kofod, og udenrigsordfører Martin Lidegaard har ikke villet afvise, at udenrigsministeren bliver væltet.