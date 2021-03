Heunicke ignorerede myndigheder før forslag om tvangstest

Da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) 8. marts foreslog at tvangsteste og -isolere beboere i Vollsmose, begrundede han det med, at den frivillige indsats var utilstrækkelig. Nu viser det sig, at ministeren affejede den frivillige indsats i Odense-bydelen, uden at hverken han selv eller nogen fra hans ministerium havde talt med de ansvarlige myndigheder, Region Syddanmark og Odense Kommune. Det bekræfter myndighederne i aktindsigter, Politiken har fået.

Oplysningen skaber ifølge professor i forvaltningsret Michael Gøtze øget tvivl om, hvorvidt Heunickes forslag var i overensstemmelse med epidemiloven. Som Politiken tidligere har beskrevet, er det et klart krav i loven, at staten først må bruge tvangsmidler, hvis den forinden har foretaget en vurdering af, at den frivillige indsats ikke slår til. Men det er svært at se, hvordan Sundhedsministeriet har været i stand til at foretage den vurdering på et faktuelt grundlag, når den ikke har talt med de ansvarlige myndigheder, siger Michael Gøtze fra Københavns Universitet.

»Det står klart i epidemiloven, at regeringen skal foretage en juridisk vurdering af, om tvangsindgreb er nødvendigt, eller om frivillighed er nok. For at kunne gøre det er det vigtigt, at den har det fulde billede af, hvordan det går med den frivillige testindsats. Men i denne sag har det været svært at se, hvad regeringen baserer sin beslutning på«, siger Michael Gøtze og fortsætter:

»I det lys er det jo interessant, at regeringen tilsyneladende ikke havde et konkret overblik over testindsatsen. Oplysningerne var tilmed nemme at få fat i – det krævede bare to telefonopkald fra ministeriet til regionen og kommunen. Men det gjorde man så ikke«.

Heller ikke den nye Epidemikommission, som indstillede til regeringen at benytte tvangsindgreb i Vollsmose, tog ifølge Region Syddanmark og Odense Kommune kontakt for at spørge til den frivillige indsats. Det undrer regionsformand Stephanie Lose (V), at regeringen ikke var interesseret i at høre planerne for testindsatsen i Vollsmose.