»Tilliden til Kofod kan ligge på et meget lille sted«: Partier har fået fortrolig orientering om danske børn i Syrien

Lyt til Madsen & Magten: Redder regeringen Syriens-børn for at redde Kofod? Hvorfor er Bager bitter? Og fik Ellemann andet end en frisør-tid?

Vi lægger ud med at tale om børnene i Syrien, for der er ved at ske noget nyt, mener Kristian Madsen. Og måske er det godt nyt for familierne i fangelejren – selv om regeringen måske mest overvejer at ændre kurs for at redde udenrigsministeren og ikke så meget børnene.

Så skal vi se på en anden gammel traver i dansk politik, nemlig topfolk der forlader partiet Venstre. Britt Bager er sprunget ud som konservativ, og handler det så om politik eller penge?

Og nej, vi har ikke glemt corona, for nu skal vi alle sammen snart klippes, og det er en sejr for det borgerlige Danmark og ikke mindst Jakob Ellemann-Jensen. Men fik han egentligt andet end en frisørtid, da partierne lavede et nationalt kompromis om en genåbning?