DF-politiker smittet med coronavirus: »Jeg plejer ikke at beklage mig over sygdom«

Dansk Folkepartis Karina Adsbøl er ramt af corona, skriver hun på det sociale medie Facebook.

Hun er langt fra den første politiker, der er ramt af sygdommen, der i det sene efterår spredte sig på Christiansborg.

»Nogen siger at corona bare er en forkølelse, men nu har jeg i nogle dage mærket den på egen krop. Jeg plejer ikke at beklage mig over sygdom, men jeg er godt nok stadig ret mast efter en uge med corona«.

»På den uge har jeg været i bad én gang, fordi jeg ikke har haft kræfter til det. Jeg har ondt. Overalt. Og jeg er så træt. Min appetit er ikke eksisterende. I dag er det heldigvis begyndt at gå en lille smule fremad«, skriver Karina Adsbøl på Facebook.

I starten af december var Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, også ramt af sygdommen.

Blandt kendte politikere, der er blevet testet positiv for covid-19, er justitsminister Nick Hækkerup (S), De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og tidligere minister for Venstre Lars Christian Lilleholt.

Sidstnævnte var indlagt ad flere omgange, da han blev særdeles hårdt ramt af sygdommen.

Da De Konservatives gruppe i november blev ramt af covid-19, hvor mindst tre ud af 14 medlemmer blev ramt, skiftede partiet over til at holde virtuelle gruppemøder og anbefalede, at folketingsmedlemmerne holdt sig fra Christiansborg i videst muligt omfang.

Christiansborg indførte, da en række politikere i starten af november blev smittet, strengere restriktioner for at begrænse smitten.

ritzau