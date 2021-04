Analyse: Et nederlag her vil gøre koloenormt ondt på Konservative

Det er som om, at det hele er vendt på hovedet. Op gennem 90’erne og 00’erne var Frederiksberg Kommune et sikkert holdepunkt for Det Konservative Folkeparti, der på landsplan til gengæld bøvlede med hyppig udskiftning af partiledere og en skiftende politisk linje, der gav sig udslag i valgresultater, som lå langt fra fordums storhed. Nu er rollerne byttet rundt.

På Christiansborg indkasserer partileder Søren Pape Poulsen den ene meningsmåling efter den anden med en vælgertilslutning langt over de 10 procent, som i mange år blev anset for at være det højest opnåelige, mens de konservative på Frederiksberg med en vis bæven imødegår kommunalvalget i november, fordi partiet kun med nød og næppe genvandt magten i 2017.

Forud for det seneste kommunalvalg droppede netop Radikale Venstre et mangeårigt samarbejde med Det Konservative Folkeparti. Derfor var daværende borgmester Jørgen Glenthøj (K) millimeter fra at tabe magten på gulvet. På valgaftenen var det sølle 168 stemmer, der afgjorde, at de konservative kunne fastholde borgmesterposten med støtte fra Venstre og Liberal Alliance. I det lys hænger borgmesterkæden løst om halsen på Simon Aggesen (K), der har overtaget borgmesterposten midt i valgperioden.

I udgangspunktet kunne det være en hjælp for partierne til venstre for midten, at de seneste uger har budt på flere nye, kendte ansigter, der vil på stemmesedlen, når kommunalvalget igen løber ad stablen til november. Senest har tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted fra Enhedslisten erklæret, at han vil vælges til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor han øjner muligheden for et »systemskifte«. I sidste måned var det tidligere kulturminister og børnebogsforfatter Manu Sareen, der bekendtgjorde, at han nu stiller op for Socialdemokratiet på Frederiksberg.