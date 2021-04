Justitsministeren varsler forhandlinger: Flertal er klar til at lempe loven, der mørklægger centrale regeringsdokumenter

Klokken lidt i 11 erklærede justitsminister Nick Hækkerup (S) fra Folketingets talerstol, at regeringen nu vil indkalde til forhandlinger om at ændre den omstridte offentlighedslov. En lov, som har medført, at centrale dokumenter bag politiske beslutninger i ministerierne i langt højere grad kan mørklægges og skjules for offentligheden.

»Jeg vil frem mod sommerferien forsøge at afdække, hvordan vi kan tilrettelægge en proces for ændring af offentlighedsloven«, sagde Nick Hækkerup.

Og dermed har regeringen nu åbnet for, at den omstridte lov bliver lempet.

Så sent som i går, da justitsministeren var i samråd om netop offentlighedsloven, var der ellers fortsat et smalt flertal, som stod på, at der ikke skulle pilles ved reglerne, som siden januar 2014 har gjort det vanskeligere for medier at få aktindsigt i dokumenter fra ministre og ministerier.

Men som Nick Hækkerup bemærkede for kort tid siden på talerstolen: