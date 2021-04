Her er Venstres forslag: Politikere skal forhandle om yderligere genåbning

Står det til Venstre, skal der ske en hurtigere genåbning, og det skal indebære at lempe forsamlingsforbuddet samt at åbne for fitnesscentre.

Det er en del af et nyt udspil fra Venstre, inden der torsdag er forhandlinger om yderligere genåbning.

Her kommer Venstre til bordet med fem konkrete forslag til en hurtigere genåbning.

Partiet vil også åbne restauranter for både udendørs og indendørs servering, få børn og unge mere tilbage i skole, åbne indendørs idræt og få den såkaldte superligaordning i gang.

Superligaordningen er en model til at få tilskuere tilbage på fodboldstadioner.

Venstre foreslår at genåbne restauranterne med ’rimelige afstandskrav’, så man derfor kan gøre det uden brug af coronapas.

Ved forsamlingsforbuddet ønsker partiet ligeledes, at der aftales ’en konkret udfasning hen mod sommeren’.

Hele blå blok har talt for en hurtigere genåbning, og også Radikale Venstre ser basis for en større genåbning.

Partierne mødes torsdag eftermiddag, hvor Justitsministeriet har indkaldt til forhandlinger om en mulig yderligere genåbning.

Mette Frederiksen afviser ikke yderligere åbning

Mandag var statsminister Mette Frederiksen (S) ikke afvisende over for, at der kan åbnes mere.

»Vi er i gang med at åbne samfundet op, så der er noget, der tyder på, at vi har ramt den ret godt i Danmark. Det synes jeg, at vi skal blive ved med at gøre. Og er der muligheder for yderligere genåbninger, så kan vi selvfølgelig se på det sammen med Folketingets partier«, sagde hun mandag.

Indkøbscentre på under 15.000 kvadratmeter får tirsdag lov til at genåbne som led i den trinvise genåbning. Næste skridt i genåbningen bliver 21. april.

ritzau