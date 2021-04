Udkast: Regeringen vil hæve forsamlingsloft 21. april

Regeringen har forud for forhandlinger torsdag sendt et udkast til en plan for at lempe forsamlingsloftet til de partier, der deltager. I udkastet er en model, hvor det udendørs forsamlingsloft hæves fra 10 personer til 20 personer fra 21. april.

Det samme loft hæves i planen igen fra 21. maj fra de 20 personer til 50 personer.

Modellen indeholder også en lempelse af det indendørs forsamlingsloft og anbefalingerne til forsamlinger i private hjem, som er undtaget forsamlingsloftet.

For begge gælder, at det i udkastet hæves 21. april fra fem personer til ti personer. Også dette hæves i planen igen 21. maj. Denne gang fra 10 personer til 25 personer.

Planen er sendt som et udkast til partierne forud for forhandlingerne torsdag eftermiddag. Derfor er det ikke sikkert, at udkastet også bliver til den endelige plan.



Torsdagens forhandlinger er mellem regeringen og alle de partier, der er med i aftalen om en genåbning af Danmark fra 22. marts.

I teksten til planen noteres det, at forsamlingsforbuddet skal gøres til fortid ’så hurtigt som muligt’, når alle sårbare borgere og borgere over 50 år har fået det første stik af deres vaccination.

Partierne har også fået tilsendt materiale fra Epidemikommissionen. Kommissionens råd lyder, at forsamlingsforbuddet kan udfases, som det er skitseret i udkastet.

Flere partier og erhvervsorganisationer har forud for forhandlingerne torsdag luftet ønsket om, at forsamlingsloftet hæves.

Dansk Industri har blandt andet sat et tal på. Her håber man, at loftet hæves til 25. Det ønske har blandt andet Venstre kaldt et godt udgangspunkt.

»Der er et voldsomt behov for at kunne mødes – såvel privat som på arbejde«, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.

»Lige nu kan vi kun holde eksterne møder ganske få mennesker, og derhjemme er opfordringen den samme. Det giver ikke længere mening, og vi bør hæve forsamlingsloftet til 25 nu til gavn for både virksomheder og for danskerne i det hele taget«.

Også Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen efterlyser en lempelse af forsamlingsforbuddet.

»Det er oplagt, at forsamlingsloftet skal hæves. Og det er en god nyhed, at regeringen og et flertal i Folketinget forud for forhandlingerne er indstillet på netop dette«, siger han i en skriftlig kommentar.

»Det er også vigtigt, at forhandlingerne munder ud i en konkret plan i faser, der klart viser, hvornår forsamlingsloftet helt bliver ophævet. Der er mange, som har brug for denne viden for at kunne planlægge deres drift efter dette«.

