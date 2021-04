Bagmandspolitiet vil tiltale Messerschmidt i Meld- og Feld-sag

Dansk Folkepartis næstformand og dermed kronprins, Morten Messerschmidt, bliver nu ramt af den gamle sag om muligt svindel med EU-midler.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kaldet bagmandspolitiet, ønsker nu at tiltale ham i sagen.

Det bekræfter Messerschmidts advokat, Peter Trudsø, over for Politiken.

»Som forsvarer for MM (Morten Messerschmidt, red.) kan jeg oplyse, at jeg d d (dags dato, red.) er blevet orienteret om, at Søik ønsker Folketingets samtykke til, at min klient tiltales for at have opnået uberettiget støtte til en sommerkonference i Skagen i 2015«, skriver advokaten i en sms og tilføjer:

»I anklageskriftet nævnes beløbet 98.835 kr. MM ser frem til at få sagen afsluttet så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg forventer naturligvis en fuldstændig frifindelse«.

I Grundloven står der, at alle folketingsmedlemmer har parlamentarisk immunitet og altså ikke kan »tiltales eller underkastes fængsling af nogen art«, medmindre Folketinget først giver sit samtykke.

Det er derfor, at anklagemyndigheden nu har anmodet Folketinget om at annullere Messerschmidt immunitet i denne sag, fordi myndighederne altså umiddelbart vurderer, at der er så tunge beviser, at folketingsmedlemmet potentielt kan dømmes og derfor nu bør tiltales.

Over for Politiken bekræfter anklagemyndigheden, at anmodningen er blevet sendt afsted mod Slotsholmen.

»Rigsadvokaten har indstillet til Justitsministeriet, at Folketinget giver samtykke til at rejse tiltale mod et medlem af Folketinget i den såkaldte Meld og Feld-sag«, oplyser en pressemedarbejder hos Rigsadvokaten i en mail.

Den såkaldte Meld- og Feld-sag går tilbage til dengang, Messerschmidt sad i Europaparlamentet. DF-partitoppen har i månedsvis kritiseret, at Søik har brugt så lang tid på at granske sagen.

Thulesen: Tilfreds med, at der kun rejses tiltale for ét forhold

Fra Dansk Folkepartis ledelse beklager formand Kristian Thulesen Dahl sagen, men glæder sig ikke desto mindre ved, at der kun rejses tiltale for ét forhold.

»Det er selvfølgelig på godt jysk træls, at Morten og partiet nu skal trækkes igennem en retssag. Men samtidig er det godt, at sagen nu kommer et skridt videre endelig afklaring. Det har vi ventet på i 6 år! Og jeg er tilfreds med, at der nu kun ser ud til at være ét forhold – sommergruppemødet i Skagen – som stadig er omtvistet«, skriver Thulesen Dahl på Twitter.

