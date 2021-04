Thulesen Dahl: Det er selvfølgelig træls, at Messerschmidt og DF skal gennem retssag

»Det er selvfølgelig på godt jysk træls, at Morten og partiet nu skal trækkes igennem en retssag. Men samtidig er det godt, at sagen nu kommer et skridt videre endelig afklaring. Det har vi ventet på i seks år«.

Sådan skriver Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på Twitter, efter at Bagmandspolitiet, Søik, torsdag meddelte, at man ønsker at rejse tiltale mod DF-næstformand Morten Messerschmidt.