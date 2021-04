Vred Sophie Hæstorp: »Hvad bliver det næste? At de tager vaccinerne fra os?«

Det vækker dyb undren hos formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), at hovedstadsområdet ikke får lov at genåbne i næste uge i samme grad som resten af landet.

»Det giver ikke mening, at man udsætter genåbningen for rigtig mange unge mennesker, som har behov for at komme tilbage til deres uddannelsesinstitutioner, fordi man skærer hele hovedstadsområdet over én kam«, siger hun.