Hæstorp angriber genåbningsplan: »Hvad bliver det næste? At de tager vaccinerne fra os?«

Det vækker dyb undren hos formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), at hovedstadsområdet ikke får lov at genåbne i næste uge i samme grad som resten af landet.

»Det giver ikke mening, at man udsætter genåbningen for rigtig mange unge mennesker, som har behov for at komme tilbage til deres uddannelsesinstitutioner, fordi man skærer hele hovedstadsområdet over én kam«, siger hun.

Sent i går blev S-regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om at fremskynde genåbningen af Danmark. Det betyder blandt andet, at afgangselever på grundskoler, erhvervsuddannelser samt ungdoms- og voksenuddannelser i højere grad end tidligere møde op til undervisning på uddannelsesinstitutionerne. Men kun i Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, fordi de landsdele »er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet«, fremgår det i aftalen.

Sophie Hæstorp Andersen erkender, at der er kommuner i hovedstadsområdet, herunder Ishøj, hvor smitten er høj. Men det retfærdiggør i hendes øjne ikke, at hele hovedstadsområdet ikke får lov at åbne mere op. Hun hæfter sig også ved, at smittetallene trods alt ikke har hindret politikerne i at åbne op for indendørs servering og tilskuere til superligafodbold i hovedstadsområdet mod fremvisning af coronapas.