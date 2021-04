Støttepartier er rystede: Regeringen har klippet huller i den lille piges redningsbåd

Udenrigsministeriet vurderer, at et af de i alt 19 danske børn, der sidder i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj, nu er så psykisk mærket af situationen, at hun kan blive hentet hjem. Der er tale om fireårig pige med ptsd – posttraumatisk stressforstyrrelse.

Det fremgår af et brev, som er sendt fra Udenrigsministeriet til pigens danske advokat, Knud Foldshack. Politiken har set brevet, hvori det fremgår, at den fireårige pige nu »vurderes at falde indenfor regeringens linje for medicinsk evakuering«.

Og selv om det på overfladen synes at være en positiv nyhed for pigens familie, så mener retsordfører Rosa Lund fra Enhedslisten ikke, at der er noget at juble over. Den fireårige piges mor får nemlig ikke lov til at blive evakueret sammen med sin datter, fremgår det af brevet.

»Det lyder jo egentligt som en god nyhed, men det er det ikke, fordi Udenrigsministeriet kun vil have den lille pige hjem til Danmark, og vi ved, at pigen med sikkerhed får det værre uden sin mor. Børnenes statsminister er altså i gang med at være alt andet end det, hun lovede at være«, siger Rosa Lund.