Minister vil ændre loven efter Nemlig.com-sagen: »Folk skal have tillid til, at der er orden i sagerne, når de får leveret varer til deres hoveddør«

I lørdagens avis kunne Politiken afsløre, at kaos, uorden og tvivlsomme firmakonstruktioner præger en del af de underleverandører og chauffører, der kører dagligvarer ud til danskernes dørtrin for onlinesupermarkedet Nemlig.com.

Det kan ifølge Transportminister Benny Engelbrecht (S) være et godt eksempel på »det grå marked«, som ministeren nu vil gøre op med via et nyt lovforslag. Som reglerne er i dag, findes der et smuthul i lovgivningen som betyder, at underleverandører ikke skal leve op til kravene for varebilschauffører, hvis de bruger et snedigt trick, når de pakker kundernes ordrer.

Reglerne er indrettet sådan, at der er en lang række krav til varebilschauffører, der leverer varer gennem en underleverandør, men de gælder kun, hvis varevognen kører med genstande og ordrer, der vejer mere end 11 kilo per styk. Derfor er det en udbredt praksis, at virksomheder spekulerer i at pakke deres ordrer sådan, at de vejer lige under 11 kilo, så underleverandørerne undgår at skulle leve op til kravene, der burde sikre ordentlige forhold.

Men det skal være slut nu, mener transportministeren.

»Det er blevet klart for enhver, at det er et område, hvor der er brug for strammere regler. Vi ønsker ikke et gråt marked for godskørsel i Danmark. Derfor vil vi stille nogle nye krav, så folk kan have tillid til, at der er orden i sagerne, når de får leveret varer til deres hoveddør«, siger Benny Engelbrecht.