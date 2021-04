Instrukskommission: Fem embedsmænd kan drages til ansvar for deres rolle i Støjbergsagen

Fem embedsmænd kan drages til ansvar for deres rolle i instrukssagen, der er endt med en rigsretssag mod Inger Støjberg, mener instrukskommissionen.

Af de centrale embedsmænd kan nævnes de to tidligere afdelingschefer Lykke Sørensen og Line Skytte samt tidligere kontorchef Jesper Gori. Alle var de ansat i Udlændingeministeriet.

»Kommissionen har fundet, at der for Line Skytte Mørk Hansen, Lykke Sørensen og Jesper Gori indtrådte en handlepligt i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen den 10. februar 2016 (Den pressemeddelelse som blev betragtet som en instruks, der førte til ulovlig tvangsadskillelse af unge asylpar, red). Den deri beskrevne undtagelsesfrie ordning, som var i overensstemmelse med Inger Støjbergs interne tilkendegivelser i departementet, var således klart ulovlig«, skriver kommissionen.

Andre ansvarshavende topembedsmænd så som tidligere departementschef i Udlændingeministeriet Uffe Toudal og tidligere direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet samt Støjbergs daværende spindoktor Mark Thorsen nævnes ikke, fordi de ikke længere er ansat i staten og dermed ikke kan sanktioneres.

Efterspil venter flere embedsmænd

Sagen begyndte, da det i 2017 kom frem, at Inger Støjberg året inden trods advarsler fra sine embedsmænd havde udsendt en pressemeddelelse, hvori hun fastslog, at alle unge asylpar skulle adskilles uden undtagelser. Pressemeddelelsen blev brugt som en instruks til embedssystemet, som efterfølgende tvangsadskilte asylpar på ulovlig vis.

Tidligere afdelingschef Lykke Sørensen fungerede som juridisk chef og spillede en afgørende rolle, da pressemeddelelsen blev sendt ud. Kommissionen konkluderer følgende om hendes ansvar:

»Efter en samlet vurdering finder kommissionen dog, at Lykke Sørensens tilsidesættelse af sine tjenstlige pligter i anledning af ordningens iværksættelse og administration må siges at være af en sådan karakter og grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger Lykke Sørensen draget til ansvar«.

Lykke Sørensen er i dag ansat i Rigspolitiet. Tidligere kontorchef Jesper Gori rådgav Støjberg under flere samråd, hvor Støjberg talte usandt. I den forbindelse mener kommissionen, at der er grundlag for at sanktionere Gori.

»Jesper Goris tilsidesættelse af sandhedspligten vurderes at være af en sådan karakter og grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger Jesper Gori draget til ansvar«, skriver kommissionen, der dog ikke mener, at han kan drages til ansvar for at have set til, mens den undtagelsesfrie - og dermed ulovlige - pressemeddelelse blev sendt ud. Det ansvar hviler på chefer højere oppe i systemet i Udlændingeministeriet

Også tidligere afdelingschef Line Skytte bør drages til ansvar, mener kommissionen. Det var nemlig hende, der instruerede embedsmænd i Udlændingestyrelsen om ministerens ønske.

»Line Skytte Mørk Hansens aktive deltagelse i navnlig at have instrueret Udlændingestyrelsen i at iværksætte en klart ulovlig administration og efterfølgende undladelse af at søge at bringe den klart ulovlige ordning til ophør udgør efter kommissionens opfattelse dog en forseelse af betydelig grovhed. Det er derfor kommissionens opfattelse, at der er grundlag for, at det offentlige søger Line Skytte Mørk Hansen draget til ansvar«, skriver kommissionen, der retter en lignende kritik mod kontorchefen i styrelsen Ditte Kruse Dankert.

Kritik af Støjberg

Kommissionens kritik af embedsmændene fuldender den samlede beretning.

I december offentliggjorde kommissionen sin kritik af tidligere udlændingeminister Inger Støjbergs ansvar. Grundlæggende afviste kommissionen Støjbergs forsvar om, at hun kort forinden udsendelsen af den ulovlige instruks havde godkendt et ministernotat, som fastslog, at dansk lov skulle overholdes. Kommissionen konstaterede desuden, at Støjberg flere gange havde skiftet forklaring og direkte løjet over for Folketinget. Kommissionen kunne dog ikke bevise, at hun direkte havde beordret sine embedsmænd til at bryde loven, hvilket vil være et bærende forsvar for hende, når rigsretssagen starter.

Ikke desto mindre igangsatte Udlændingestyrelsen en ulovlig praksis efter besked fra Udlændingeministeriets departement. Kommissionen mener på den baggrund, at også embedsmænd i styrelsen bør drages til ansvar. Det gælder blandt andet tidligere vicedirektør i Udlændingestyrelsen Lene Linnea Vejrum, der i dag er ansat i Rigspolitiet.

»Lene Linnea Vejrums tilsidesættelse af sine tjenstlige pligter i anledning af modtagelsen af instruksen og den efterfølgende administration af ordningen udgør efter kommissionens opfattelse forseelser af en sådan karakter og grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger Lene Linnea Vejrum draget til ansvar«, skriver kommissionen.

Instrukskommissionens konklusioner har allerede ført til, at et flertal i Folketinget har sendt Inger Støjberg for en rigsret. Kort forinden havde uvildige advokater på vegne af Folketinget vurderet, at kommissionens konklusioner var så alvorlige, at det kunne føre til dom over Støjberg. På Christiansborg var partiet Venstre dybt splittet, og Støjbergs advokat understregede, at man burde vente med at træffe en konklusion, til kapitlet om embedsmændenes ansvar var skrevet færdig. Lige meget hjalp det. Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ønskede Venstre og Støjberg renset for mistanke og besluttede at stemme for en rigsretssag. Gruppen blev fritstillet, flere stemte imod formandens beslutning og Støjberg meldte sig efterfølgende ud af Venstre på dramatisk vis.