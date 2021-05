Politisk redaktør om Hjorts angreb på Løkke: »Det er et attentat mod et af de største arbejdsfællesskaber i dansk politik«

Det vakte opsigt i weekenden, da en af Lars Løkke Rasmussens mest hårdnakkede støtter, langede ud efter den tidligere Venstre-formand og beskyldte ham for at være en af hovedårsagerne til blå bloks splittelse.

»Jeg skal ikke skjule, at det efter min mening er Lars Løkke, som har skabt den uorden, der er i blå blok. Det gjorde han med sin slutfase i valgkampen, hvor han brød alle broer til de borgerlige«, lød det fra Claus Hjort (V) i et stort interview i Berlingske, hvor Hjort beskrev Løkkes nye parti som et projekt skabt af en bitter mand på hævntogt.

Udmeldingen er interessant, fordi det er intet mindre end et »attentat mod et af de største arbejdsfællesskaber i dansk politik«. Sådan lyder det fra Politikens politiske redaktør Anders Bæksgaard.

»Man plejer at sige, at der er langt mellem vennerne i politik, men der har helt åbenlyst været en særlig tillid mellem Lars Løkke og Claus Hjort. Claus Hjort har igen og igen forsvaret Løkke lige meget, hvilken skandalesag han har fået viklet sig selv eller Venstre ind i«, siger Anders Bæksgaard.

»Derfor er det svært at se Hjorts angreb som andet end udtryk for en ekstrem skuffelse over Lars Løkke. Han mener, at han og Venstre har givet Løkke så meget, og derfor er det i deres øjne et utilgiveligt svigt, at Løkke har stiftet sit eget parti«.