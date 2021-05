Støttepartier i koordineret angreb: Truer regeringen, men kan ikke sige med hvad

Regeringen bevæger sig på kant med både internationale konventioner og tilliden fra sine tre støttepartier.

I et koordineret angreb fra Radikale Venstre, Enhedslisten og SF kræver de tre partier nu en juridisk redegørelse fra regeringen i sagen om de danske børn og voksne i de syriske fangelejre. Kravet kommer i kølvandet på, at FN for nylig sendte et brev til regeringen, hvori FN kritiserer Danmark for at bryde flere internationale konventioner ved at lade danske statsborgere sidde i lejrene.

Det er blandt andet i strid med FN’s børnekonvention og FN’s menneskerettighedserklæring, når den danske regering nægter at hente statsborgere ud af fangelejrene Al-Roj og Al-Hol og bringe dem til Danmark, lyder kritikken fra FN.

Kritikken afvises på vegne af regeringen af Danmarks FN-ambassadør, Morten Jespersen, der i et syv sider langt svar til FN henviser til danske love og internationale regler som forklaring på, at Danmark er i sin gode ret til ikke at hente sine statsborgere ud af lejrene.