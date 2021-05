Nick Hækkerup fatter ingenting: Venstre vender 180 grader og trækker støtten til central del af regeringens tryghedsplan

Regeringen så det tryghedsskabende opholdsforbud som en central del af sin stort opslåede ’Tryghedspakke’. Venstre har indtil i dag været mere end positivt stemt over for forslaget, men nu trækker partiet støtten, da et generelt opholdsforbud vil ramme de forkerte.

»Vi har drøftet det på vores gruppemøde i dag, og vi er nået frem til, at vi ikke kan stemme for det tryghedsskabende opholdsforbud som det ligger. Det er et opholdsforbud der rammer de forkerte, simpelthen«, lyder det fra Venstres Jan E. Jørgensen.

Ordføreren for Venstre understreger, at man deler regeringens intentioner, men at kuren ikke må være værre end sygdommen.

»Det er vigtigt at understrege, at vi deler 100 % regeringens frustration over, at der er områder i Danmark, hvor der ikke er trygt at færdes. Men vi løser det jo ikke ved, at dem der i dag er bange for at være på pladsen på grund af nogle ballademagere, fremover ikke må være på pladsen«, siger han.

Med lovforslaget ville regeringen give politiet mulighed for at indføre et generelt opholdsforbud, der gælder alle danskere, hvis det vurderes, at et specifikt område er præget af utryghed.