Wammen skyder ønskeseddel ned: Det er et enormt beløb. Det ligger helt uden for skiven

Kommunernes ønske om i løbet af tre år at styrke indsatsen for børn, unge og voksne med et handikap eller særlige sociale eller psykiske problemer med 5,5 milliarder kroner får en hård modtagelse af finansminister Nicolai Wammen (S). Kravet er uden for skiven, mener ministeren.

Han indleder tirsdag forhandlingerne med Kommunernes Landsforening om næste års økonomi, og her har kommunerne på forhånd gjort det til et hovedkrav at få løftet det specialiserede socialområde, som dækker indsatsen til personer med fysisk handikap eller psykiske problemer, med 5,5 milliarder kroner. Kommunerne bruger i dag 51 milliarder på området.

Finansministeren udtalte sig om kommunernes krav, efter at han mandag havde holdt indledende forhandlingsmøde med Danske Regioner om næste års økonomi. Tirsdag er det kommunernes økonomi, der skal forhandles, men finansministeren tog forskud på det, da han kort kommenterede ønsket fra Kommunernes Landsforening.

»Bare helt overordnet: Det udspil, der er kommet fra Kommunernes Landsforening, er en ønskeseddel på et enormt beløb. Det ligger ikke inden for skiven af, hvad man kan forvente, at en aftale om kommunernes økonomi vil lande på«, sagde Nicolai Wammen.