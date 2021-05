Frie Grønne er halvvejs i indsamling af vælgererklæringer

For otte måneder siden stod tre frafaldne folketingsmedlemmer fra Alternativet bag dannelsen af Frie Grønne.

Mandag rundede partiet 10.000 vælgererklæringer og er således cirka halvvejs mod de 20.182 vælgererklæringer, der er nødvendige, for at Frie Grønne kan blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

Frie Grønne, der altså allerede er repræsenteret i Folketinget, står mandag aften klokken 20 noteret for at have indsamlet 10.024 vælgererklæringer i optællingen hos Indenrigs- og Boligministeriet.

Det næste folketingsvalg skal senest afholdes i juni 2023, så medmindre statsminister Mette Frederiksen (S) udskriver valg inden for en overskuelig fremtid, ser partiet altså ud til at være på vej mod at blive opstillingsberettiget.

Valget af Fock som Alternativets leder var dråben

Sikandar Siddique, Uffe Elbæk og Susanne Zimmer forlod Alternativet i marts sidste år, fordi de ikke kunne forlige sig med, at Josephine Fock en måned forinden var blevet valgt som Alternativets politiske leder.

Det skete, efter at Uffe Elbæk frivilligt havde sagt farvel til posten.

Frie Grønne har slået sig op på at være ’Danmarks klimaansvarlige og antiracistiske parti’.

Sikandar Siddique er partiets politiske leder, mens Susanne Zimmer er gruppeforperson.

Ud over Uffe Elbæk er et andet kendt ansigt Niko Grünfeld, som også er tidligere medlem af Alternativet.

Han sidder i Københavns Borgerrepræsentation og er tidligere kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune.

To andre partier er blevet opstillingsberettiget til næste folketingsvalg i indeværende valgperiode.

I august sidste år fik både Veganerpartiet og Kristendemokraterne indsamlet nok vælgererklæringer.

Kristendemokraterne er siden blevet repræsenteret i Folketinget.

Det skyldes, at Jens Rohde forlod De Radikale til fordel for Kristendemokraterne, der var tæt på at komme i Folketinget ved det seneste folketingsvalg i juni 2019.

ritzau