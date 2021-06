Fond overvejer at sælge omstridte boliger på Frederiksberg til pensionskasse

Det affødte store protester og endte med en retssag, da Frederiksberg Boligfond forsøgte at sælge flere hundrede boliger til den amerikanske kapitalfond Blackstone. Nu barsler fonden med en ny plan, der imidlertid også får kritik med på vejen.

For lukkede døre har politikerne i økonomiudvalget i Frederiksberg Kommune efter en henvendelse fra fonden diskuteret muligheden for, at nogle af boligerne kan sælges til en pensionskasse. Det fremgår af referater fra mødet, som Politiken har fået delvis aktindsigt i.

Muligheden er også omtalt i et brev til kommunaldirektør Stig Henneberg, som Politiken ligeledes har set ved hjælp af aktindsigt. Her orienterer formanden for boligfonden, Flemming Brank, om muligheden for en »samarbejds- og partnerskabsaftale med pensionsselskab«.