Mens Danmark genåbner: Høj smitte får Frederiksberg til at fastholde hjemmearbejde

Den overhængende fare for en omfattende nedlukning får nu Frederiksberg Kommune til at udskyde den dato, hvor flere medarbejdere kan droppe hjemmearbejdspladsen.

I mandags blev et bredt flertal på Christiansborg enige om at lempe på anbefalingen om hjemmearbejde, sådan at 20 procent af de hjemsendte medarbejdere fredag denne uge kan vende tilbage til deres arbejdsplads. Men sådan bliver det altså ikke på Frederiksberg.

»Det er meldt ud til vores administrative medarbejdere, at vi foreløbigt må lade dem blive hjemme. Det gælder op mod 500 medarbejdere«, siger borgmester Simon Aggesen (K).

Den beslutning er truffet på et møde i kommunens krisestab, fordi dagens seneste testkorrigerede incidenstal nærmer sig grænsen for, hvornår en automatisk nedlukning af kommunen træder i kraft. Med 216 smittede per 100.000 borgere er Frederiksberg Kommune kun 34 borgere fra at ramme grænsen på 250 smittede per 100.000, når man korrigerer for testaktiviteten.