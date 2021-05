SF sender regeringen i mindretal om nyt udrejsecenter på Langeland

SF afviser at støtte regeringens planer om et udrejsecenter på Langeland.

Da partierne i blå blok samtidig er enige om et beslutningsforslag, der opfordrer regeringen til at stoppe udrejsecentret, har regeringen nu et flertal imod sig.

»Nu bliver regeringen bragt i mindretal. Så må vi se, hvordan de vil reagere på det«, siger udlændingeordfører Carl Valentin (SF).

Regeringen kan selv bestemme, hvor centeret skal ligge, men SF håber, at flertallet vil få regeringen på andre tanker.

Carl Valentin kalder det »meget arrogant«, hvis regeringen ikke vil lytte til flertallet og indkalde til forhandlinger om en alternativ placering.

Venstres udlændingeordfører, Morten Dahlin mener, at placeringen på Langeland er særlig problematisk, fordi det er et område af landet, der fortsat har det svært.

»Vi mener, at det er en dårlig løsning at placere en masse udviste kriminelle på Langeland. Det er dårligt for øens beboere og deres tryghed. Det er dårligt for turismen og for erhvervslivet«, siger Morten Dahlin.

»Det er ikke at sparke på én, der ligger ned. Det er at sparke på én, der er ved at rejse sig. Det synes vi, er en dårlig beslutning«, siger Morten Dahlin.

Fakta Sådan endte udrejsecentret på Langeland Her er regeringens argumenter for at placere udrejsecenteret på Langeland: Aflastning af Midtjylland: Regeringen vil flytte omkring 130 af de 257 personer, der nu bor på Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland, til Langeland.

Regeringen vil flytte omkring 130 af de 257 personer, der nu bor på Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland, til Langeland. Længere til by med over 1000 indbyggere. Kærshovedgård ligger 6,5 kilometer til nærmeste by med over 1000 indbyggere, mens Holmegaard er 20 kilometer væk. Holmegaard ligger til gengæld omkring et par kilometer fra Bagenkop med omkring 450 indbyggere.

Kærshovedgård ligger 6,5 kilometer til nærmeste by med over 1000 indbyggere, mens Holmegaard er 20 kilometer væk. Holmegaard ligger til gengæld omkring et par kilometer fra Bagenkop med omkring 450 indbyggere. Billigere end Lindholm. Det ville have kostet over en million kroner om året at have en beboer indkvarteret på centeret, hvis det blev placeret på Lindholm. Den tilsvarende udgift på Langeland er ifølge ministeriet mindre end det halve. Der er ikke medregnet udgifter til den øgede politiindsats på centeret og i nærområder. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vis mere

Før valget i 2019 var Venstre-regeringens løsning at placere et nyt udrejsecenter på den ubeboede ø Lindholm i Stege Bugt. Og det er fortsat den bedste placering, mener Venstre og andre partier i blå blok.

I beslutningsforslaget skriver de blå partier dog mere åbent, at regeringen skal stoppe planlægningen af udrejsecentret på Langeland og i stedet indkalde Folketingets partier til drøftelser.

Uanset, hvor man placerer udrejsecentret, vil det skabe utryghed og protester fra lokalsamfundet. Hvorfor er det særligt problematisk, at placere det på Langeland?

»Forskellen er, at vi i blå blok ønsker at placere udrejsecentret på en øde ø. Regeringen ønsker at placere det på en beboet ø. Og vi mener, at det vil give færre problemer at lægge det på en øde ø«.

Forslaget om at placere udrejsecentret på Lindholm mødte dog også store lokale protester, fordi der ville være daglige færgeafgange fra Lindholm. Dermed ville de afviste kriminelle udlændinge kunne rejse til Kalvehave og videre derfra til større byer som Vordingborg, Næstved og København.

Placeringen på Lindholm fik kritik for at koste over 750 millioner kroner. Placeringen på Langeland vil ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye koste det halve. Er det ikke et godt argument for at placere centret på Langeland?

»Vi mener, at det her bliver rigtig dyrt for Langeland. For det vil gå ud over turisme, erhverv og bosætning. Så ministerens økonomiske beregninger holder ikke«.

ritzau