Venstre afviser at lægge stemmer til højere sociale ydelser

Venstre kommer ikke til at gå med i en aftale om sociale ydelser, hvis aftalen indebærer, at ydelserne bliver hævet. Det siger partiets integrationsydelsesordfører, Morten Dahlin, efter at Enhedslisten har luftet en valgtrussel over for regeringen, hvis den i spørgsmålet skeler til blå blok for at lave en aftale.

»Vi mener, at regeringen har lavet en fejl ved at hæve de sociale ydelser og er ved at begå en fejl, når de er ved at rive kontanthjælpsloftet ned. Og vi kommer selvfølgelig ikke til at medvirke til at rive det ned. Vi står fadder til kontanthjælpsloftet, vi står bag kontanthjælpsloftet og mener, at det er fornuftig politik«, siger Morten Dahlin.

Diskussionen om ydelser er begyndt, fordi den kommission, regeringen nedsatte efter valget til at belyse ydelserne i Danmark, er på trapperne med sin konklusion. Rød blok skrev efter valget i 2019 under på et forståelsespapir. Det gav Socialdemokratiet regeringsmagten. I papiret står der blandt andet, at den nye regering skal bekæmpe børnefattigdom. Det er det løfte, Enhedslisten nu frygter, at regeringen løber fra ved at skele over midten mod blå blok.

Lejet er fornuftigt

Morten Dahlin er uenig i, at de nuværende ydelser sender folk ud i fattigdom.

»Vi mener, at vi har nogle af de mest generøse ydelser i hele verden. Dem har regeringen valgt at hæve og samtidig målrette mod arbejdsløse indvandrere og flygtninge«, siger Dahlin med henvisning til det midlertidige børnetilskud, der blev indført i 2019, til forældre på de laveste sociale ydelser.

Det betyder, at eksempelvis en enlig mor på kontanthjælp går fra 15.180 kroner om måneden til 16.460 kroner, mens en enlig mor på integrationsydelse med tre børn går fra 12.437 kroner om måneden til 14.374 kroner.

»Vi synes, at lejet var fornuftigt, før regeringen kom til. Det sikrede, at man havde penge at leve for og en tydelig gevinst ved at gå på arbejde. Det skal der altid være, også selv om det ikke er et arbejde til verdens højeste løn«, siger Morten Dahlin.

»Vi mener ikke, at integrationsydelsen – eller ydelserne generelt – gør folk fattige. De kræver, at man laver nogle skarpe prioriteringer, og at man får gevinst ved at arbejde«.

ritzau