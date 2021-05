Enhedslisten fejrer sejre: »Men vi stopper ikke her«

Enhedslisten har frem mod lørdagens årsmøde kunnet glæde sig over sin andel i et par politiske sejre på udlændinge- og klimaområdet, men de største politiske slagsmål udestår stadig.

Det gælder eksempelvis den kommende diskussion om sociale ydelser, som partiet vil have hævet, mens regeringen er skeptisk, og de borgerlige er direkte imod.

»Selv om vi har fået mange velfærdspolitiske sejre i Enhedslisten, er der stadig rigtig lang vej igen«, siger Mai Villadsen på sit første årsmøde som politisk ordfører for partiet.

For nylig sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at det ikke er et prestigeprojekt for regeringen at øge sociale ydelser. Det bliver en diskussion, når en kommission i denne måned kommer med anbefalinger.

»Han luftede endda ideen om at lave en aftale med højrefløjen eller lave ingen aftale overhovedet. Det bliver vi flere om at bestemme«, siger Mai Villadsen.

Op til årsmødet har Enhedslisten indkasseret flere sejre.

Eksempelvis er regeringen gået med til at tage nogle mødre og op mod 19 børn hjem fra lejre i Syrien. Og et rødt flertal har vedtaget et delmål på minimum 50 procent mindsket udledning af klimagasser i 2025.

»Men vi stopper ikke her. Der vil stadig sidde fem danske børn dernede, som vi også skal have hjem. Og dem der nu kommer hjem er blevet hjulpet alt, alt for sent«.

»Så uanset hvordan man vender og drejer det: Regeringen har ladet børnene i Syrien betale en enormt høj pris. Aldrig har titlen børnenes statsminister klinget så hult«, siger Villadsen.

Det er anden gang, Enhedslistens årsmøde foregår digitalt, fordi partiet mødes under coronaudbruddet. I 2020 sagde medlemmerne nej til at ændre rotationsordningen, så Pernille Skipper kunne fortsætte som politisk ordfører.

I stedet blev Mai Villadsen valgt.

