Gaver til hovedstaden skal dulme smerten, når ubehaget rammer i morgen

Med et nyt udspil målrettet de store byer har regeringen for en stund tilgodeset hovedstaden. Statsminister Mette Frederiksen (S) stod selv i spidsen for præsentationen i dag flankeret af hele tre ministre, hvor hun kaldte hovedstaden for en »gennemført fantastisk by«.

Men hvis man tror, at det pludselig er livet i de store byer, der er blevet den nye hovedprioritet, tager man fejl. For det nye udspil er som sukkerknalder, der betimeligt er lagt i mundvigen på hovedstaden dagen inden det, som kritikerne vil kalde noget af en lussing.

Men lad os til en begyndelse bevare den gode stemning og se på nogle af de initiativer, der er tænkt som gaver til hovedstaden.