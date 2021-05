Overblik: Sådan ser regeringen nye udspil for hovedstaden ud

Regeringen har i dag præsenteret et udspil, der har fået navnet ’Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’.

Udspillet indeholder både initiativer, der skal forbedre miljøet i de store byer og løfte hovedstaden.

Her er et overblik over nogle af udspillets elementer.

Miljøzoner

Det skal være muligt for kommuner også at udelukke persondieselbiler fra miljøzonen. I dag udelukker miljøzonen dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler, der ikke har monteret et partikelfilter. Den nye skærpelse vil betyde, at dieselbilejere enten skal skifte bil eller få monteret et partikelfilter, hvis de vil ind i de store byers miljøzoner. Der er miljøzoner i byerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Nulemissionszoner

Der skal være mulighed for ’nulemissionzoner’. Zoner, hvor der ikke er adgang for køretøjer med forbrændingsmotorer, men kun for el- og brintkøretøjer. Udspillet indeholder ikke en konkret model til en lovhjemmel, der kan få det til at lade sig gøre. Zonerne kommer til at være afgrænsede byområder, der er markant mindre end de miljøzoner, vi allerede har. Københavns Kommune varsler med et forsøg i Middelalderbyen.

El-biler

Kommunerne får mulighed for at reservere grønne parkeringspladser til bæredygtige transportformer som el- og delebiler og stille krav om opsætning af ladeinfrastruktur.

Brændeovne

Kommunerne får mulighed for at forbyde brændeovne produceret før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas.

Sprøjteforbud

Der skal indføres sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer, for eksempel flisebelagte fortovsarealer, brosten, veje og grusveje.

Mere skov

Der skal rejses mere skov i hovedstadsområdet for 50 millioner.

Bynatur og byhaver

Kommuner får muligheder for at stille krav til kvaliteten af bynatur og krav tilvækstbetingelser for beplantning og kan sætte en minimumsprocent for begrønning af et område til brug for lokalplanlægningen.

Kommunerne får mulighed for i en lokalplan at planlægge for midlertidig anvendelse af områder, der er midlertidigt ubenyttede, til byhaver i op til 10 år med mulighed for forlængelse.

Idræt

Københavns og Frederiksberg Kommune får mulighed for at investere en milliard kroner mere på at bygge nye idrætsanlæg fra næste år og frem mod 2030. Det vil være på til kommunerne at bestemme, hvordan pengene skal bruges, og hvilke anlæg der skal bygges.

Lynetteholmen

Den kommende ø Lynetteholm i København skal planlægges som en bæredygtig bydel med boliger, der er til at betale, og grønne områder. Der skal ske en bred inddragelse af borgerne i processen.