Borgmester: Det er en rigtig trist dag for Frederiksberg

Mens borgmestre i flere kommuner rundt omkring i landet jubler over udsigten til, at regeringen vil etablere uddannelsespladser i deres byer, så er stemningen noget anderledes på rådhuset i Frederiksberg Kommune.

Her kalder borgmester Simon Aggesen (K) det for »rigtig slemt«, »meget alvorligt« og en »trist dag for Frederiksberg«, at regeringen blandt andet vil flytte 1.300 uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser fra de fire største byer. Det vil blandt andet ramme Københavns Professionshøjskole, der også har afdelinger i Frederiksberg Kommune.

Når Simon Aggesen hænger med mulen, skyldes det ikke kun, at regeringens udspil vil flytte aktivitet fra væk fra hans kommune. Han frygter også, at det vil medføre en situation, hvor færre lærere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter bosætter sig i kommunen. Dermed kan det også skade velfærden.