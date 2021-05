Jeppe Kofod får næse for at tilbageholde FE-vurdering

Et flertal i Folketinget udtaler fredag kritik af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for ikke at dele en vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste om danskere i fangelejre i det nordlige Syrien med Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

Det oplyser formanden for Det Udenrigspolitiske Nævn, Martin Lidegaard (R) fredag efter møde i nævnet. Kritikken kommer fra samtlige partier undtagen Kofods eget parti, Socialdemokraterne.

Dermed har udenrigsministeren fået det, der også kaldes en næse. Det er et udtryk for kritik, men det har ikke umiddelbart nogle politiske konsekvenser for Jeppe Kofod.

Ritzau