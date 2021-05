Minister efter fyring af direktør: »Der er brug for en kulturændring, at få ryddet op og få genskabt tilliden«

En ny direktør for Landbrugsstyrelsen skal være med til at lave markante forandringer i styrelsen, der de seneste år har fået hård kritik fra både landmænd og Folketinget.

Det fortæller Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, efter at Landbrugsstyrelsens direktør, Jette Petersen, er skiftet ud. Styrelsen fik tidligere i maj hård kritik af Statsrevisorerne for dårlig kontrol med EU-støtte.

»Når vi vælger at lave en omrokering, er det ud fra et helhedsbillede. Der er brug for en ny person i spidsen. Brug for en kulturændring, at få ryddet op og få genskabt tilliden«, siger ministeren.

Landbrugsstyrelsen har været fokus for flere dårlige sager de seneste år. Og det blev af Statsrevisorerne påtalt, at forholdet mellem styrelsen og erhvervet har været for tæt.

»Der har været en række sager. Og der er behov for, at der kommer en ny, stærkere kultur. En kultur, hvor man er bedre til at undgå fejl og til at opbygge tillid. Derfor mener vi, det er en god idé med en frisk start, en ny direktør og en ny kultur«, siger Rasmus Prehn.

Fokus på bedre forvaltningsskik

Han siger, at der, siden han tiltrådte som minister i november, har været fokus på, at der kommer bedre ’forvaltningsskik’ i blandt andet Landbrugsstyrelsen.

»Det er noget, jeg prøver at tænke ind i alt, hvad vi foretager os. Og når vi nu rokerer i styrelsen, er det også for at blive skarpere på processer og på at få den armslængde, som skal til, når man behandler sager om så store beløb«, siger ministeren.

Der er dog langt igen, siger ministeren.

»Vi er slet ikke i mål endnu. Men vi tager tingene et skridt ad gangen«.

I forhold til kritikken fra Statsrevisorerne siger ministeren, at der er sat en lang række initiativer i gang, der skal endevende hele området for at sikre, at der bliver kontrolleret ordentligt, og at landbrugsstøtten lever op til loven.

