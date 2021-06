Mink, folkeskolen og klimaet: Her er, hvad partierne vil spørge statsministeren om til afslutningsdebatten

Når statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag møder op i Folketinget til afslutningsdebatten for folketingsåret, kommer hun blandt andet til at forsvare regeringens beslutning om at hente op mod 19 børn og tre mødre med dansk tilknytning hjem fra fangelejre i Syrien.

Forud for debatten ligger emnet særligt oppositionspartierne Venstre og Dansk Folkeparti på sinde.

»Vi har adskillelige eksempler på, at Mette Frederiksen har brudt sine løfter og er i gang med systematisk at nedbryde den stramme udlændingepolitik«, siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

»Derfor vil vi gerne have svar på, hvorfor regeringen har ændret holdning – nu flere gange – til løfter som de allerede har lavet«.

Hun peger også på regeringens fejlslagne forsøg på at etablere et udrejsecenter, der skal aflaste udrejsecenteret Kærshovedgård i Midtjylland, som et emne Venstre kommer til at bringe op.